Edirne'de tır ile arı kovanı taşıyan kamyonetin karıştığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti

Edirne'nin Keşan ilçesinde tır ile arı kovanı taşıyan kamyonetin karıştığı kazada ilk bilgilere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı. Ayçiçek balı üretimi için Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Döğüşbelen Mahallesi'nden Edirne'ye giden baba, iki oğlu ve bir çalışanı, kamyonun lastik değişimi sırasında tır çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Edirne'nin Keşan ilçesinde tır ile arı kovanı taşıyan kamyonetin karıştığı kazada ilk bilgilere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı.

Ayçiçek balı üretimi için Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Döğüşbelen Mahallesi'nden Edirne'ye giden baba, iki oğlu ve bir çalışanı, kamyonun lastik değişimi sırasında tır çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ayçiçek balı üretimi için Döğüşbelen Mahallesi'nden Edirne'ye hareket eden Doğan Menteşe, oğulları Okan ve Hakan ile yanlarında işçi olarak çalışan Buluthan Aydın'ın bulunduğu 48 K 4919 plakalı kamyonun lastiği patladı. Edirne'nin Keşan ilçesi Yerlisu Köyü Kavşağında sabah saatlerinde meydana gelen olayda lastik tamiri için duran Muğlalı arıcılara, aynı istikametten gelen tır çarptı. Kaza sonrası baba Doğan Menteşe, oğulları Okan ve Hakan Menteşe ile yanlarında çalışan Buluthan Aydın, hayatını kaybetti.

Kaza bölgesine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. - EDİRNE