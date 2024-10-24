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Edirne'de TIR'da 12 Kilogram Kokain Ele Geçirildi

Edirne'de TIR'da 12 Kilogram Kokain Ele Geçirildi
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Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yapan bir TIR'ın sürücü kabininde 12 kilo 218 gram kokain bulundu. TIR sürücüsü B.A. tutuklandı.

EDİRNE'de, Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yapan TIR'ın sürücü kabininde 12 kilo 218 gram kokain ele geçirildi. TIR'ın sürücü B.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı ortak çalışmada, Bulgaristan'dan gelerek Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan B.A. yönetimindeki Türk plakalı TIR, durduruldu. Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin narkotik köpeği yardımıyla TIR'da yaptığı aramada, sürücü kabini kısmında 12 kilo 218 gram kokain ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan TIR sürücüsü B.A., işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber - Kamera: Olgay GÜLER / EDİRNE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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