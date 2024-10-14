Edirne'de TIR'da 10 Kilo Skunk Ele Geçirildi: Sürücü Tutuklandı

EDİRNE'de polisin arama yaptığı TIR'da 10 kilo 400 gram skunk ele geçirildi, sürücü B.A. tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, B.A.'nın kullandığı TIR'da uyuşturucu bulunduğunu belirledi. TEM Otoyolu Edirne gişelerinde durdurulan TIR'da yapılan aramada 10 kilo 400 gram skunk ele geçirildi, sürücü B.A. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen B.A., çıkarıldığı mahkemede, 'Uluslararası uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.