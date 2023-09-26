Edirne'de Tır Çarpışması Sonucu 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Edirne'de meydana gelen trafik kazasında iki tır çarpıştı ve 1 kişi hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücülerden biri araçta sıkıştı ve kurtarma ekipleri tarafından çıkartıldı, ancak hayatını kaybettiği belirlendi. Edirne Emniyet Müdürü de olay yerine gelerek incelemede bulundu.