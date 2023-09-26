Edirne'de Tır Çarpışması Sonucu 1 Kişi Hayatını Kaybetti
Edirne'de meydana gelen trafik kazasında iki tır çarpıştı ve 1 kişi hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücülerden biri araçta sıkıştı ve kurtarma ekipleri tarafından çıkartıldı, ancak hayatını kaybettiği belirlendi. Edirne Emniyet Müdürü de olay yerine gelerek incelemede bulundu.
Edirne'de iki tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü.
Suat Baburcan (57) yönetimindeki SA 520 IT Gürcistan plakalı tır, Kapıkule Sınır Kapısı yolu Edirne istikametinde M.Ç. idaresindeki 33 AHT 558 plakalı tırla çarpıştı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Tırda sıkışan sürücülerden Baburcan, ekiplerin müdahalesiyle araçtan çıkartıldı.
Ekiplerin yaptığı incelemede sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.
Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun da bölgeye gelerek incelemede bulundu.