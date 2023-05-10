Edirne'de tıp fakültesi öğrencileri Kırkpınar'ın da yapıldığı Sarayiçi'nde temizlik yaptı

Edirne'de, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri Tunca Nehri kolları arasında yer alan Sarayiçi adasında temizlik çalışması yaptı"Doğayı koru" temasıyla Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin de yapıldığı alanı barındıran Sarayiçi'nde gerçekleştirilen farkındalık çalışması kapsamında bir araya...

Edirne'de, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri Tunca Nehri kolları arasında yer alan Sarayiçi adasında temizlik çalışması yaptı

"Doğayı koru" temasıyla Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin de yapıldığı alanı barındıran Sarayiçi'nde gerçekleştirilen farkındalık çalışması kapsamında bir araya gelen çevreci öğrenciler "Yarının doğası bugünden yaratılır" yazdıkları atık kağıtları ağaçlara astı.

Öğrenciler çevreye atılan plastik ve cam atıkları toplayarak çevre kirliliğine dikkati çekti.

Tıp Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Deniz Çuvak, gazetecilere, sosyal sorumluluk projesi kapsamında çevre temizliği yaptıklarını söyledi.

Çevre bilincini artırmayı hedeflediklerini dile getiren Çuvak, "İnsanlar maalesef pek dikkat etmiyor. Sigara izmaritleri ve plastik atıkları çevreye atıyor. Çevre temizliği yaparak insanlarda farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz." dedi.

Etkinliğe destek veren Edirne Çevre Gönüllüleri Derneği Başkanı Ayten Eren ise son dönemlerde yapılan farkındalık çalışmalarının karşılık bulmaya başladığını ifade etti.

Plastiğe Hayır Grubu kurucusu İspanyol Öğr. Gör. Begona Rodriguez de sosyal medyadan başlatılan çevre kampanyalarının kent geneline yayıldığını ve temizlik etkinliklerinin arttığını kaydetti.