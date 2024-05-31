Üye Girişi
Haberler

Edirne'de 'tiny house'lar kaldırılıyor

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'nin Saros Körfezi'nde tarım arazilerinin üzerine kurulan 'tiny house'lar (küçük evler) valilik talimatı ile çok sayıda jandarma ekibinin bölgede önlem almasıyla kaldırılıyor.

Edirne'de "tiny house"lar kaldırılıyor

EDİRNE - Edirne'nin Saros Körfezi'nde tarım arazilerinin üzerine kurulan "tiny house"lar (küçük evler) valilik talimatı ile çok sayıda jandarma ekibinin bölgede önlem almasıyla kaldırılıyor.

Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Danışment köyünde bulunan 19 dönüm tarım arazisinin üzerine yaklaşık 30 "tiny house" kuruldu. Tarım arazilerinin üzerine yapılan kaçak yapılar, Edirne Valisi Yunus Sezer'in talimatıyla kaldırılmak istendi.

Alınan kararın ardından yapı sahipleri, "tiny house"lardan çıkmak istemeyince bölgeye çok sayıda jandarma ve İl Özel İdaresi ekibi sevk edildi.

Edirne İdare Mahkemesi "tiny house"ların inşa edilen ilavelerle konut niteliği kazandığına karar verdi. Edirne Valiliği de tarım alanlarının korunması çerçevesinde bu yapıların kaldırılması gerektiğini sahiplerine bildirdi.

İl Özel İdaresi ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Danişment köyündeki yaklaşık 30 "tiny house" bulunan tarlaya gitti. Jandarma ekiplerine zorluk çıkaran yapı sahipleri, araziye giden yolları araçlarıyla kapatıp hem jandarma hem de İl Özel İdare ekiplerinin tarlaya ulaşmasını zorlaştırdı.

Araçlarını çekmeyeceklerini ifade eden "tiny house" sahipleri çok masraf yaptıklarını ve her bir yer için yaklaşık 2 milyon lira harcama yaptıklarını gerekçe göstererek alanda kalmak istediler.

Yapı sahiplerini ikna edemeyen ekipler, iş makineleriyle yeni yol açarak tiny house'ların bulunduğu alana ulaştı.

İş makineleriyle açılan yoldan araziye ulaşan ekipler, bazı "tiny house"ları vinç yardımıyla yerinden alarak, başka alana götürdü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Saros Körfezi Jandarma Edirne Çevre Hukuk Yaşam Güncel Haberler

Yazar Azra Kohen'den skandal sözler: Filistinliler, çocuklarını bilerek bombaların atılacağı yerde oturtuyorlar

Yazar Azra Kohen'den skandal sözler: Filistinliler, çocuklarını bilerek bombaların atılacağı yerde oturtuyorlar

 Netanyahu'nun oğlundan skandal harita! Türkiye'yi soykırım yapmakla suçladılar

Netanyahu'nun oğlundan skandal harita! Türkiye'yi soykırım yapmakla suçladılar

 Bakan Özhaseki evine haritalama uçağıyla mı gidiyor? Bakanlık iddiayı doğrulayıp 'tasarruf' vurgusu yaptı

Bakan Özhaseki evine haritalama uçağıyla mı gidiyor? Bakanlık iddiayı doğrulayıp "tasarruf" vurgusu yaptı

Bakmadan Geçme

Blum coin ne zaman listelenecek? Cuma mesajları | Anlamlı, kısa, ayetli, dualı ve hadisli hayırlı cumalar mesajları nedir? Dualı, anlamlı, güzel ve ayetli Cuma mesajları! 31 Mayıs resimli Cuma sözleri neler? #129330 İnstagramda sorun mu var 31 Mayıs 2024? #129300 İtalya Türkiye milli maç ne zaman? A Mili Takım 2024 hazırlık maçı ne zaman? #128681 #127987 31 Mayıs Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 31 Mayıs İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 31 Mayıs 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 31 Mayıs Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 31 Mayıs Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 31 Mayıs İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 31 Mayıs Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 31 Mayıs Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! 31 Mayıs 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 31 Mayıs Resmi Gazete yayımlandı! Resmi Gazete atamalar listesi! #128220 Liseliler dikkat! Devamsızlık 5 gün olursa teşekkür belgesi alınır mı? Lisede devamsızlık 5 gün olunca belge veriliyor mu?
Türkiye'deki yaşlı nüfus oranı cumhuriyet tarihinde ilk kez çift haneye ulaştı

Türkiye'deki yaşlı nüfus oranı cumhuriyet tarihinde ilk kez çift haneye ulaştı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title