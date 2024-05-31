Edirne'de "tiny house"lar kaldırılıyor

EDİRNE - Edirne'nin Saros Körfezi'nde tarım arazilerinin üzerine kurulan "tiny house"lar (küçük evler) valilik talimatı ile çok sayıda jandarma ekibinin bölgede önlem almasıyla kaldırılıyor.

Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Danışment köyünde bulunan 19 dönüm tarım arazisinin üzerine yaklaşık 30 "tiny house" kuruldu. Tarım arazilerinin üzerine yapılan kaçak yapılar, Edirne Valisi Yunus Sezer'in talimatıyla kaldırılmak istendi.

Alınan kararın ardından yapı sahipleri, "tiny house"lardan çıkmak istemeyince bölgeye çok sayıda jandarma ve İl Özel İdaresi ekibi sevk edildi.

Edirne İdare Mahkemesi "tiny house"ların inşa edilen ilavelerle konut niteliği kazandığına karar verdi. Edirne Valiliği de tarım alanlarının korunması çerçevesinde bu yapıların kaldırılması gerektiğini sahiplerine bildirdi.

İl Özel İdaresi ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Danişment köyündeki yaklaşık 30 "tiny house" bulunan tarlaya gitti. Jandarma ekiplerine zorluk çıkaran yapı sahipleri, araziye giden yolları araçlarıyla kapatıp hem jandarma hem de İl Özel İdare ekiplerinin tarlaya ulaşmasını zorlaştırdı.

Araçlarını çekmeyeceklerini ifade eden "tiny house" sahipleri çok masraf yaptıklarını ve her bir yer için yaklaşık 2 milyon lira harcama yaptıklarını gerekçe göstererek alanda kalmak istediler.

Yapı sahiplerini ikna edemeyen ekipler, iş makineleriyle yeni yol açarak tiny house'ların bulunduğu alana ulaştı.

İş makineleriyle açılan yoldan araziye ulaşan ekipler, bazı "tiny house"ları vinç yardımıyla yerinden alarak, başka alana götürdü.