Edirne'de ticari taksiyi gasbeden şüpheli tutuklandı - Haberler

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Edirne'de ticari taksiyi gasbeden şüpheli tutuklandı

AA - İlker Gürel - Güncel
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Edirne'de ticari taksiyi gasbeden şüpheli tutuklandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde ticari taksiyi gasbeden zanlı tutuklandı.

KEŞAN, EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde ticari taksiyi gasbeden zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, ticari taksiye müşteri gibi binen E.D, Yenimescit Mahallesi'ne geldiğinde, sürücüyü tehdit ederek taksiyi gasbetti.

Sürücünün ihbarı üzerine taksinin sahibi R.Ş. aracın GPS sinyalini takip etmeye başladı.

Sinyalin işaret ettiği Paşayiğit Caddesi'nde bulunan aracının yanına giden R.Ş ile şüpheli E.D. ve sonradan gelen grup arasında kavga çıktı.

Taksinin sahibi R.Ş. kavgada darbedildi.

Yaralı sağlık ekiplerince Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Taksiyi olay yerinde bırakarak kaçan şüpheli E.D, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

AA / İlker Gürel - Güncel

Edirne, Keşan, Güncel, Haberler

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