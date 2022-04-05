Edirne'de ticari taksi altyapı çalışmasının yapıldığı alanda kanala devrildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Edirne'de ticari taksi altyapı çalışmasının yapıldığı alanda kanala devrildi

AA - Cihan Demirci - Güncel
 - Güncelleme:
Edirne'de ticari taksi altyapı çalışmasının yapıldığı alanda kanala devrildi

Edirne'de bir ticari taksi altyapı çalışmasının yapıldığı alanda kanala düştü.

EDİRNE (AA) - Edirne'de bir ticari taksi altyapı çalışmasının yapıldığı alanda kanala düştü.

Şükrüpaşa Mahallesi Bahriye Üçok Caddesi'nde seyreden Suat Saraçoğlu yönetimindeki 22 T 0423 plakalı taksi, belediyenin altyapı çalışmaları kapsamında açılan kanala devrildi.

Taksinin arka tekerlekleri kanaldan çıkamadı. Bu sırada iş çıkışı saati olması nedeniyle trafikte aksama yaşandı.

Çekiyle kaldırılan araçta hasar oluştu.

Saraçoğlu, AA muhabirine, olayın bir anda gerçekleştiğini söyledi. Saraçoğlu, "Arka tekerler asılı kaldı. Önümdeki aracın nereden döndüğünü göremedim. Ön tekerlek patladı, aracım zarar gördü. Yol çalışması yapılıyor. Sadece şu bölgeyi kapatmışlar, ortaya da iki duba koymuşlar, herhalde yolu böldüler diyordum, arasından geçip normal yolumdan geçeceğim dedim. Yolcu vardı oda korktu. Başka araca bindirdik gönderdik onu da." diye konuştu.

Edirne'de ticari taksi altyapı çalışmasının yapıldığı alanda kanala devrildi

Edirne'de ticari taksi altyapı çalışmasının yapıldığı alanda kanala devrildi

Edirne'de ticari taksi altyapı çalışmasının yapıldığı alanda kanala devrildi

AA / Cihan Demirci - Güncel

Edirne, Taksi, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title