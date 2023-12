Edirne'de Ticari Araçlarda Kış Lastiği Denetimi

EDİRNE'de polis ekipleri, 1 Aralık itibarıyla zorunlu olan şehir içi ve şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan ticari araçlarda kış lastiği denetimi gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kente girişindeki uygulama noktasında 1 Aralık itibarıyla şehir içi ve şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan ticari araçlarda zorunlu olan kış lastiği denetimi yaptı. Ekipler, denetlediği araçların sürücülerini kış lastiği konusunda bilgilendirdi. Şehiriçi Denetleme Şube Müdürlüğü Grup Amiri Mesut Arslan, kış lastiği uygulamasına başladıklarını belirterek, "Lastik ölçme kumpasında gösterildiği üzere kanuni sınır 1,6'dır. 3 milimetre olan yaz lastiği, 4 milimetre olan ise kış lastiği olarak belirlenmiştir. Yaz lastiklerinin soğuk havalarda hiçbir güvenliği yoktur. Hava sıcaklıkların sıfır ve eksi dereceye düşmesi sonucu yaz lastiklerinin özelliği kalmadığı için güvenliği de kalmıyor. Bizler de can ve mal güvenliği açısından uygulamalarımızı sürdürüyoruz. Her ne kadar kamyon, otobüs, taksiler üzerine zorunlu tutulsa da bu uygulamayı vatandaşlarımıza da kendi hususi araçlarında da can ve mal güvenlikleri açısından kış lastiğini kullanmalarını tavsiye ediyoruz" diye konuştu.

Uygulamada denetlenen 40 araçtan 1 taksi sürücüsüne 2 bin 568 TL ceza uygulandı.