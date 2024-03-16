Üye Girişi
Haberler

Edirne'de Ters Yönde Kaçan Araçta 6 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Güncelleme:

Edirne'de polisin 'dur' ihtarına uymayıp ters yönde kaçan hafif ticari araçta 6 düzensiz göçmen yakalandı. Araçta Suriye uyruklu olan göçmenlerin işlemleri devam ediyor.

Edirne'de polisin "dur" ihtarına uymayıp ters yönde kaçan hafif ticari araçta 6 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şubesi ekipleri, Hamzabeyli Sınır Kapısı yolunda düzensiz göçmenleri taşıdığı ihbarı yapılan 35 AHU 890 plakalı hafif ticari araca "dur" ihtarında bulundu.

İhtara uymayıp otoyol bağlantı yolunda ters yöne giren araç, ekipler tarafından durduruldu.

Araçta Suriye uyruklu 6 düzensiz göçmen yakalandı. Kaçtığı belirlenen sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Düzensiz göçmenlerin Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi'ndeki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Suriye Edirne Göçmen Trafik Suç Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Ercan Öncebe kimdir? İYİ Parti Adıyaman Tut Belediye Başkan adayı Ercan Öncebe kimdir? Yusuf Gövenç kimdir? İYİ Parti Adıyaman Sincik Belediye Başkan adayı Yusuf Gövenç kimdir? Ferhat Ayhan kimdir? İYİ Parti Adıyaman Samsat Belediye Başkan adayı Ferhat Ayhan kimdir? Ali Cem Tan kimdir? Türkiye İşçi Partisi Tokat Pazar Belediye Başkan adayı Ali Cem Tan kimdir? Semra Yavuz kimdir? Türkiye İşçi Partisi Tokat Yeşilyurt Belediye Başkan adayı Semra Yavuz kimdir? Çağlar Suat Tursun kimdir? Türkiye İşçi Partisi Tokat Sulusaray Belediye Başkan adayı Çağlar Suat Tursun kimdir? Tunay Yakar kimdir? Türkiye İşçi Partisi Tokat Erbaa Belediye Başkan adayı Tunay Yakar kimdir? Hüseyin Özdemir kimdir? Türkiye İşçi Partisi Tokat Başçiftlik Belediye Başkan adayı Hüseyin Özdemir kimdir? Bahar Ayça Okçuoğlu Göksel kimdir? Türkiye İşçi Partisi Tokat Artova Belediye Başkan adayı Bahar Ayça Okçuoğlu Göksel kimdir? Heval Deniz Boğa kimdir? Türkiye İşçi Partisi Tokat Almus Belediye Başkan adayı Heval Deniz Boğa kimdir? DEVA Partisi Tuşba adayı Mustafa Erad kimdir? 2024 DEVA Partisi Van Tuşba belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi İpekyolu adayı Cahit Kundakçı kimdir? 2024 DEVA Partisi Van İpekyolu belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Edremit adayı Afet Kuşman Özkaçmaz kimdir? 2024 DEVA Partisi Van Edremit belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Çatak adayı Zilan Baysal kimdir? 2024 DEVA Partisi Van Çatak belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Bahçesaray adayı İbrahim Tiryak kimdir? 2024 DEVA Partisi Van Bahçesaray belediye başkan adayı kim oldu?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title