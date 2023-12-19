Üye Girişi
Haberler

Edirne'de Terör Şüphelileri Yakalandı

Güncelleme:
Abone Ol

Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalanan 12 kişiden 10'u tutuklandı. Yakalanan kişiler arasında terör şüphelileri de bulunuyor.

EDİRNE'de, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalanan ve aralarında terör şüphelilerinin de olduğu 12 kişiden 10'u tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları çalışmalarda yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmak isteyen 9'u FETÖ/PDY, 1'i PKK silahlı terör örgütü, 1'i 'Silahlı yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' ve 1'i 'Göçmen kaçakçılığı' şüphelisi toplam 12 kişi yakalayıp, gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 10'u çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yunanistan Göçmen Kaçakçılığı Terör Politika Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title