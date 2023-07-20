Edirne'de Terör Örgütü Üyesi Olmak Suçundan Açılan Davada Kaçmaya Çalışan Şüpheli Yakalandı
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Edirne'de hakkında terör örgütü üyesi olmak suçundan dava açılan bir kişi, Yunanistan'a kaçmak isterken gözaltına alındı. Güvenlik güçleri tarafından yakalanan şüpheli hakkında silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan dava açıldığı belirlendi. Şüphelinin işlemleri devam ediyor.
Edirne'de, hakkında "terör örgütü üyesi olmak" suçundan dava açılan bir kişi, Yunanistan'a kaçmak isterken gözaltına alındı.
Güvenlik güçleri 1. derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, Yunanistan'a kaçmaya çalışan H.H'yi yakaladı.
Gözaltına alınan bu kişi hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dava açıldığı belirlendi.
H.H'nin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
Kaynak: AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel