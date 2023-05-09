Edirne'de terör örgütü PKK ve FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı
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Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan terör örgütü mensubu 3 şüpheli gözaltına alındı.
Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan terör örgütü mensubu 3 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri Meriç ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi S.Ş ile FETÖ şüphelileri D.E ve Ö.Ö'yü yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
Kaynak: AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel