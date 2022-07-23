Edirne'de termometreler 43 dereceyi gördü, sıcak hava bunalttı

EDİRNE'de termometreler 43 dereceyi gösterirken, sıcaktan bunalan vatandaşlar serinlemek için gölge yerlere akın etti. Vatandaşlar, Meriç Nehri kenarındaki çay bahçeleri ve ağaç altlarını doldurdu, cadde ve sokaklar boş kaldı.

Avrupa'yı kavuran sıcak hava dalgası, Edirne'de etkili olmaya başladı. Termometrelerin 43 dereceyi gösterdiği kentte, sıcaktan bunalanlar serinlemek için gölge alanlara akın etti. Sıcak hava nedeniyle Edirneliler dışarı çıkmayınca cadde ve sokaklar boş kaldı. Sokaklarda az da olsa dolaşanların büyük bölümünü çevre illerden ve komşu ülke Bulgaristan'dan gelen turistler oluşturdu. Bazıları serinlemek için dondurmacılarının önünde kuyruk oluşturdu. Trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi'nde sıcak havadan kaçanlar, gölgelik alanların bulunduğu işletmelere akın etti. Bazı kişiler ise serinlemek için Meriç Nehri kıyısındaki çay bahçelerini tercih etti. Meteoroloji yetkilileri sıcak havanın kentte önümüzdeki hafta boyunca etkili olacağını açıkladı.

İstanbul'dan Edirne'ye ailesiyle gezmeye gelen Nevzat Baybek de "Burası İstanbul'dan sıcak. Allah yardımcımız olsun. Çok sıcak yani biz de 'Oturalım, dondurma yiyelim' dedik. Televizyonda 38 söyledi ama 40-42 derece var. Biz de gölge bulduk, kendimizi buraya attık" diye konuştu.