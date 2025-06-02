Edirne'de Terk Edilmiş Atık Sahasında Yangın

Edirne'de Terk Edilmiş Atık Sahasında Yangın
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Edirne'de terk edilmiş bir atık sahasında, hurda malzemelerin tutuşması sonucu çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangında çevredeki çalılıklar da zarar gördü.

EDİRNE'de terk edilmiş atık sahasında, hurda malzemelerin tutuşması sonucu yangın meydana geldi. Çevredeki çalılıkların da zarar gördüğü yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yangın, merkeze bağlı Avarız köyü yakınlarında, terk edilmiş atık sahasında meydana geldi. Bilinmeyen nedenle tutuşan hurdalardaki alevler büyüyerek çevreye sıçradı. Dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye alevlerin büyümemesi için müdahale ederken, jandarma ekipleri de güvenlik önlemi aldı. Yangın, ekiplerin 1 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Hurda malzemelerin büyük bölümünün kullanılamaz hale geldiği yangında, çevredeki çalılıklar da zarar gördü.

Haber - Kamera: Olgay GÜLER / EDİRNE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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