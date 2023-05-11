Edirne'de temsili askerlik yapacak engelli öğrencilere 'asker kınası' yakıldı

Edirne'de Faika Erkurt Özel İlkokulu Ortaokulu Meslek Okulu'nda eğitim gören ve temsili askerlik yapacak engelli öğrencilere "asker kınası" yakıldı.

Engelliler Haftası dolayısıyla okulun bahçesinde düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Müzik ve dans gösterilerinin ardından alana davet edilen öğrenciler Türk bayrağını selamlayıp öptü. Ardından 10 engelli öğrenciye asker kınası yakıldı.

Öğrencilere Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık ve eşi Dilek Kırbıyık, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ve Piyade Kurmay Albay Erhan Yeşil tarafından asker yemenilere takıldı, asker çantası hediye edildi.

Kına yakılmasının ardından dua edildi. Öğrenciler gelecek hafta düzenlenecek törenle temsili askerli yeminlerini edecek.

Edirne Valisi Kırbıyık, programda yaptığı konuşmada, askerlik heyecanı yaşayan öğrencileri tebrik etti.

İstendiği zaman tüm engellerin ortadan kalktığını belirten Kırbıyık, engelli bireylerin birçok şeyi başardığını vurguladı.

Programa katılmadan önce Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un Keşan'daki tanıtım programına katıldığını ifade eden Kırbıyık, şunları kaydetti:

"Togg aracı engellerin aşıldığına bir örnek. Nasıl İHA'larla, SİHA'lara, TCG Anadolu ve diğer üretilen yerli ve milli teknolojide bu ülkeye set vurulamadıysa, engelli kardeşlerimiz de kendilerine herhangi bir engel tanımadan toplumsal hayatın içerisinde anayasanın 10. maddesinde vücut bulan eşitlik hakkı çerçevesinde bizlerle birlikte eşit haklarını kullanacaklar ve kullanıyorlar.

Bu aynı zamanda devletin temel bir sorumluluğu, başta Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız olmak üzere devletin tüm ilgili kurum ve kuruluşları engellilerimizin kamusal alanda her türlü erişimini sağlayabilmek yükümlülük sahibi kuruluşlar. Bunu yerine getirebilmek için de her geçen yıl üstüne koyacak şekilde hizmetlerini ve imkanlarını arttırıyoruz."

Programa Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, engelli öğrencilerin aileleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Vali Kırbıyık, programın ardından Togg'a davet ettiği engelli çocuklarla Mehter Marşı eşliğinde şehir turu attı.