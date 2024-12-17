Edirne'de 'Temizlik Seferberliği' Başlatıldı

Edirne'de mahallelerde "Temizlik Seferberliği" başlatıldı.

Edirne Belediyesi tarafından başlatılan "Temizlik Seferberliği" adı verilen uygulama kapsamında Yeniimaret Mahallesi'nde program düzenlendi.

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, burada yaptığı konuşmada temizlik konusunda farkındalık yaratmak için böyle bir uygulama başlattıklarını belirtti.

Çocukların kendisine bir etkinlikte çevre temizliğiyle ilgili konuda şikayette bulunduğunu ifade eden Akın, "Bu konuda elimizden geleni yapıyoruz ama bilinçlendirme konusunda 'belki bir eksiğimiz vardır' diye düşündük. 10'ar kişilik ekipler kurduk. 28 mahallemiz var. Biz temizliğe Yeniimaret'ten başladık. 10 günde arkadaşlarımız kentteki tüm mahallelere girecekler. İnşallah vatandaşlarımızın da desteğiyle bundan sonraki süreçte daha temiz bir Edirne'yi hep beraber inşa edeceğiz." dedi.

Çevre temizliği konusunda belediyenin elinden geleni yaptığını anlatan Akın, çocuklara daha temiz bir gelecek bırakmak için vatandaşlardan da destek istedi.

Yeniimaret Mahallesi Muhtarı Neslihan Dönmez Dürüktaş ise çevre duyarlılığının çocukluk yaşlarda başladığını, bu nedenle ailelerin çocuklarına çevre bilincini mutlaka öğretmesi gerektiğini söyledi.

Konuşmaların ardından Akın, mahalle muhtarları ve vatandaşlar çevredeki çöpleri topladı.