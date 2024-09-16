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Edirne'de TEM Otoyolu'nda Ot Yangını

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Edirne'de TEM Otoyolu'nda çıkan ot yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yoğun duman nedeniyle yol kısa süreliğine trafiğe kapandı.

EDİRNE'de TEM Otoyolu'nun kenarında çıkan ot yangını, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yoğun duman nedeniyle trafiğe kapanan yol, yaklaşık yarım saat sonra yeniden açıldı.

TEM Otoyolu'nun Edirne gişelerine yaklaşık 500 metre mesafede yol kenarında ot yangını çıktı. Otoyolu duman kapladı, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle otoyolda trafiği çift yönlü trafiği kapattı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Otoyol yaklaşık 30 dakika sonra trafiğe açıldı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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