Edirne'de Tek Katlı Evde Yangın Çıktı
Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde S.Y'ye ait müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemezken, ev kullanılamaz hale geldi.
Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde tek katlı müstakil evde çıkan yangın söndürüldü.
Taşlımüsellim köyünde S.Y'ye ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel