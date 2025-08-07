Edirne'de Tehlike Altındaki Su Samuru Gözlemlendi
Edirne'nin Enez ilçesine bağlı Gülçavuş köyü sahilinde nesli tehlike altında bulunan su samuru görüntülendi. Vatandaşlar, su samurunun yüzme anlarını cep telefonlarıyla kaydetti.
EDİRNE'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Enez ilçesine bağlı Gülçavuş köyü sahilinde nesli tehlike altında bulunan su samuru görüntülendi.
Gülçavuş köyü sahiline gelen vatandaşlar, kıyıda su samurunun yüzdüğünü görerek, o anları cep telefonuyla görüntüledi. Bir süre kıyıda yüzen ve çocukların ilgi odağı olan su samuru, daha sonra açığa giderek gözden kayboldu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel