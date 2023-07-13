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Edirne'de tefecilik operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

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Edirne'de İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda, 5 şüpheli tefecilik suçlamasıyla gözaltına alındı. Operasyonda yapılan aramalarda ise çok sayıda senet, tapu ve diğer belgeler ile 34 bin 100 lira ele geçirildi.

Edirne'de "tefecilik" operasyonunda 5 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı, kent merkezinde 8 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Evlerde yapılan aramada 41 adet 2 milyon lira değerinde senet, 1 tapu, 65 boş senet, 6 alacak listesinin olduğu ajanda, 3 rehin sözleşmesi, 3 çek senet teslim tutanağı, 3 icra dairesi dosya hesabı belgesi, 2 noter belgesi, 2 alacak listesinin olduğu not kağıdı ve 34 bin 100 lira ele geçirildi.

Olayla ilgili 5 şüpheli "tefecilik" yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Doğukan Vurgun - Güncel

Edirne Güncel Haberler

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