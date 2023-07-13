Edirne'de tefecilik operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Edirne'de İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda, 5 şüpheli tefecilik suçlamasıyla gözaltına alındı. Operasyonda yapılan aramalarda ise çok sayıda senet, tapu ve diğer belgeler ile 34 bin 100 lira ele geçirildi.