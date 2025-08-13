Edirne'de Tefecilik Operasyonu: İki Şüpheli Tutuklandı

Edirne'de Tefecilik Operasyonu: İki Şüpheli Tutuklandı
Edirne'de düzenlenen operasyonda tefecilik yaptıkları suçlamasıyla G.M. ve C.O. gözaltına alındı ve tutuklandı. Operasyon, emniyet ekiplerinin MASAK verileri doğrultusunda gerçekleştirdiği incelemelerle gerçekleşti.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde paraya ihtiyacı olan kişilere yüksek faiz karşılığında borç para verdikleri, görüntü incelemeleri ve MASAK hareketlerince tespit edilen G.M. ve C.O.'nin evlerine özel harekat polislerinin de katılımıyla operasyon düzenledi. Operasyonda 2 şüpheli, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.M. ve C.O., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

