Edirne'de Tefecilik Operasyonu: 5 Şüpheli Gözaltına Alındı

Edirne'de jandarmanın düzenlediği operasyonda tefecilik yaptıkları belirlenen 5 şüpheli gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda birçok delil ve suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

EDİRNE'de, jandarmanın 8 adrese eş zamanlı operasyonunda, tefecilik yaptıkları belirlenen 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tefecilik yaptıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için 8 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Evlerdeki aramalarda 1 tapu, 2 milyon lira değerinde 41 dolu senet, 65 boş senet, alacak listesinin olduğu 6 ajanda, 3 rehin sözleşmesi, 3 çek-senet teslim tutanağı, 3 icra dairesi dosya hesabı belgesi, 2 noter belgesi, alacak listesinin olduğu 2 not kağıdı ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 34 bin 100 lira ele geçirildi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.