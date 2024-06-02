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Edirne'de tefecilik operasyonu: 4 şüpheli gözaltına alındı

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Edirne'nin İpsala ilçesinde düzenlenen tefecilik operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda belge ve suç unsuru ele geçirildi.

Edirne'nin İpsala ilçesinde düzenlenen tefecilik operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık ve organize suç olaylarının engellenmesine yönelik çalışmaları kapsamında İpsala'da 4 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Aramalarda 29 senet, 13 tapu senedi, 9 çek defteri, 4 cep telefonu, borçlu listelerinin bulunduğu 2 ajanda, ruhsatsız tabanca, 389 fişek, 22 gram uyuşturucu, hassas terazi ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Operasyon İpsala Edirne Suç Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

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