Edirne'de tefecilik operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde gerçekleştirilen tefecilik operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde tefecilik operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte mali suçların önlenmesi kapsamında tefecilik suçlarına yönelik çalışma başlattı.
Operasyon kapsamında ekiplerce adresleri belirlenen N.D. (62), F.C. (38), Ö.D. (47) ve S.U. (49) gözaltına alındı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Uzunköprü Adliyesine sevk edildi.
Nöbetçi hakimliğe sevk edilen Ö.D. ve S.U. tutuklandı, N.D. ve F.C. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel