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Edirne'de Tefeci Operasyonu: 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Edirne'de jandarmanın düzenlediği tefeci operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda uyuşturucu, silah ve çeşitli belgeler ele geçirildi.

EDİRNE'de jandarmanın düzenlediği tefeci operasyonunda 4 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İpsala ilçesinde tefecilere yönelik operasyon düzenledi. 4 adrese yapılan baskınlarda 22 gram uyuşturucu, 1 uyuşturucu öğütme aparatı, 1 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca, 389 tabanca mermisi, 29 senet, 9 çek defteri, 13 tapu, 2 alacak-verecek ajandası ve 4 cep telefonu ele geçirildi, 4 şüpheli de gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Operasyon Jandarma Edirne 3.Sayfa Güncel Haberler

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