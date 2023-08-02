Edirne'de TCDD lojmanlarının bahçesinde ağaç kesimi tepkilere neden oldu

Edirne'de Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'na (TCDD) ait lojmanların bahçesinde bazı ağaçlar, çevre düzenlemesi çerçevesinde Devlet Demiryolları tarafından kesildi.

Edirne'de Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'na (TCDD) ait lojmanların bahçesinde bazı ağaçlar, çevre düzenlemesi çerçevesinde 20'den fazla ağaç Devlet Demiryolları tarafından kesildi. Lojmanın bahçesinde çalışan kepçe, ekili ağaçları parçalayarak alandan kaldırdı. TCDD lojmanların bahçesinde bulunan çok sayıda ağaç, iddiaya göre çevre düzenlemesi gerekçesiyle kesildi ve iş makinesi tarafından parçalanarak alandan temizlendi. Bir vatandaş ise bu anları cep telefonu kamerasına kaydetti. Ağaçların kesilmesi, bazı vatandaşların tepkisine neden oldu.