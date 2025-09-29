Edirne'de Taşıma Sınırını Aşan Sürücüye Cezalı Mugan
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yapılan tonaj denetiminde, taşıma sınırını aşan bir kamyon sürücüsüne 25 bin 469 lira ceza uygulandı.
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde taşıma sınırını aşan kamyon sürücüsüne 25 bin 469 lira ceza kesildi.
Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri Harmanlı köyünde yaptığı tonaj uygulamasında yük taşıyan araçları denetledi.
Denetimde araçların kapasitesi, taşıdığı yük ve sürücülerin belgeleri kontrol edildi.
Yük sınırını aştığı belirlenen sürücüye 25 bin 469 lira ceza kesildi.
Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel