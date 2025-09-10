Edirne'de Taşıma Sınırını Aşan Kamyona 59 Bin Lira Ceza
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yapılan denetimlerde, taşıma sınırını aşan bir kamyon sürücüsüne 59 bin 199 lira ceza kesildi. Jandarma ekipleri, yük taşıyan araçların kapasite ve belgelerini kontrol etti.
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, taşıma sınırını aşan kamyon sürücüsüne 59 bin 199 lira ceza kesildi.
Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri Harmanlı köyünde yaptığı tonaj uygulamasında yük taşıyan araçları denetledi.
Denetimde araçların kapasitesi, taşıdığı yük ve sürücülerin belgeleri kontrol edildi.
Yük sınırını aştığı belirlenen sürücüye 59 bin 199 lira ceza uygulandı.
Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel