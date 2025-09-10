Haberler

Edirne'de Taşıma Sınırını Aşan Kamyona 59 Bin Lira Ceza

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yapılan denetimlerde, taşıma sınırını aşan bir kamyon sürücüsüne 59 bin 199 lira ceza kesildi. Jandarma ekipleri, yük taşıyan araçların kapasite ve belgelerini kontrol etti.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, taşıma sınırını aşan kamyon sürücüsüne 59 bin 199 lira ceza kesildi.

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri Harmanlı köyünde yaptığı tonaj uygulamasında yük taşıyan araçları denetledi.

Denetimde araçların kapasitesi, taşıdığı yük ve sürücülerin belgeleri kontrol edildi.

Yük sınırını aştığı belirlenen sürücüye 59 bin 199 lira ceza uygulandı.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
Trabzon taraftarının uykularını kaçıracak gol

Trabzon taraftarının uykularını kaçıracak gol
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya Kupası Elemeleri'nde tarihi skor! Tam 12 gol

Dünya Kupası Elemeleri'nde tarihi skor! Tam 12 gol
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.