Edirne'de Taşıma Sınırını Aşan Kamyona 51 Bin Lira Ceza
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen tonaj denetiminde, yük sınırını aşan bir kamyon sürücüsüne 51 bin 26 lira ceza kesildi.
Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri Harmanlı köyünde yaptığı tonaj uygulamasında yük taşıyan araçları denetledi.
Denetimde araçların kapasitesi, taşıdığı yük ve sürücülerin belgeleri kontrol edildi.
Yük sınırını aştığı belirlenen sürücüye 51 bin 26 lira ceza kesildi.
Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel