Haberler

Edirne'de Taşıma Sınırını Aşan Kamyona 51 Bin Lira Ceza

Edirne'de Taşıma Sınırını Aşan Kamyona 51 Bin Lira Ceza
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen tonaj denetiminde, yük sınırını aşan bir kamyon sürücüsüne 51 bin 26 lira ceza kesildi.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde taşıma sınırını aşan kamyon sürücüsüne 51 bin 26 lira ceza kesildi.

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri Harmanlı köyünde yaptığı tonaj uygulamasında yük taşıyan araçları denetledi.

Denetimde araçların kapasitesi, taşıdığı yük ve sürücülerin belgeleri kontrol edildi.

Yük sınırını aştığı belirlenen sürücüye 51 bin 26 lira ceza kesildi.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
İş insanının sokak ortasında vurulduğu anlar kamerada

Vurulan iş insanı, ölüme böyle direndi! Yardım sesleri caddeyi inletti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 yıllık aşk mutlu sona ulaştı! İbrahim Çelikkol ve Natali Yarcan dünyaevine girdi

3 yıllık aşk evlilikle taçlandı! Ünlü çift dünyaevine girdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.