Edirne'de Taş ve Maden Ocağına Karşı Köylülerin İtirazı

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde Lalacık köyü ve Karlıköy'de açılmak istenen taş ve maden ocağına karşı köylülerin Edirne İdare Mahkemesi'ne açtığı yürütmeyi durdurma kararı davaları üzerine, mahkeme bilirkişi heyeti, köylerdeki sahalarda inceleme yaptı.

Keşan'ın Lalacık köyüne patlatmalı maden ocağı, Karlıköy'e ise patlatmalı andezit taş ocağı açılması için hazırlanan projelere karşı köylüler, Edirne İdare Mahkemesi'ne yürütmeyi durdurma davası açtı. Mahkeme bilirkişi heyeti, Lalacık köyü ve Karlıköy'de ocak açılması istenen alanlarda incelemede bulunup, yetkililerin ve halkın taleplerini dinledi. Köylülere, Keşan Kent Konseyi ile bazı sivil toplum örgütü ve siyasi partiler de destek verdi.

Keşan Kent Konseyi Başkanı Uğur Özdağlı, Lalacık köyünde yaşam alanlarının patlatmalı maden ocağı projesiyle tehdit altında olduğunu belirterek, "Lalacık Köyü, dinamitle patlatmalı maden ocağı projesiyle karşı karşıyadır. Söz konusu proje, yalnızca belli bir araziyi değil, köyün tamamını, evleri, tarlaları, meraları ve su kaynaklarıyla birlikte ruhsat sahası içine almaktadır. Bu durum, hem bilimsel veriler hem de ulusal mevzuat açısından kabul edilemezdir. Bağımsız çevre ve jeoloji uzmanlarına göre, yerleşim alanına bu kadar yakın dinamitle patlatmalı açık ocak işletmesi kaçınılmaz biçimde şiddetli gürültü ve titreşim oluşturur, yer altı suyu ve içme suyu kaynaklarını kirletir, tarım ve hayvancılığı geri dönüşsüz biçimde sona erdirir, konutlarda çatlak ve yapısal hasar riski yaratır. Çocuklar, yaşlılar ve hastalar için ciddi sağlık riskleri doğurur. Bu proje, ekonomik bir yatırım değil, bir köyün yaşam hakkına yönelmiş bir tehdittir. Konu yalnızca maden değil, insan yaşamıdır" dedi.

'ELLERİYLE DİKİLEN AĞAÇLARIN YOK EDİLMESİNE İZİN VERİLMEYECEK'

Bilirkişi heyetinin patlatmalı andezit taş ocağı açılmak istenen Karlıköy'de de inceleme yaptığını ifade eden Özdağlı, "Heyetin inceleme yaptığı alan, Karlıköy ile Yeşilköy arasında ormanın içinden başlayarak tüm mera alanlarına doğru uzanan geniş bir patlatmalı andezit ocağı sahasıdır. Bu gerçeği sahada net şekilde gören bilim insanları, köyün geleceği, üretimi ve yaşam alanı ile maden projesinin mesafesini doğrudan gözlemledi. Köyü temsilen konuşan avukat ve söz alan köylüler, arıcılıktan besiciliğe, yer altı su kaynaklarından artezyenlere, patlatmalar sonucu kirlenebilecek içme sularına, günde 180-200 kamyon geçişi planlanan ve bugün bile iki aracın yan yana geçemediği köy yollarının durumuna, çocukların, yaşlıların ve engeli olan bireylerin ulaşım güvenliğine, ormanlarının tahrip edilmesine, endemik canlıların geri dönüşsüz yok olmasına dikkat çekerek bütün bilimsel ve insani itirazlarını bilirkişi heyetine aktardı. Bu köy, yıllar önce kendi elleriyle diktiği ağaçların, büyüttüğü ormanın yok edilmesine izin vermeyeceğini açıkça ifade etti. Şimdi söz aklın, bilimin ve vicdanın" diye konuştu.