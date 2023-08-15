Edirne'de tartıştığı kişi tarafından av tüfeğiyle vurulan şahıs ağır yaralandı

Edirne'nin Çavuşbey Mahallesi'nde bir apartmanda yaşanan tartışma sonucunda, şahıs av tüfeğiyle vuruldu ve ağır yaralandı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.