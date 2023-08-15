Edirne'de tartıştığı kişi tarafından av tüfeğiyle vurulan şahıs ağır yaralandı
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Edirne'nin Çavuşbey Mahallesi'nde bir apartmanda yaşanan tartışma sonucunda, şahıs av tüfeğiyle vuruldu ve ağır yaralandı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.
Tartıştığı kişiyi av tüfeğiyle vurdu
EDİRNE - Edirne'de tartıştığı kişi tarafından av tüfeğiyle vurulan şahıs ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Edirne'nin Çavuşbey Mahallesi'nde bir apartmanda şüpheliler M.E. ile G.T. arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu, şüpheli M.E. av tüfeğiyle G.T.'ye ateş açtı.
Ağır yaralanan G.T. ve vücudunun çeşitli yerlerinde yaralanmalar bulunan olayın şüphelisi M.E. olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Basmacı - Güncel