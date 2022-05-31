Edirne'de tartıştığı arkadaşını piknik tüpüyle yaralayan kişi gözaltına alındı - Haberler

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Edirne'de tartıştığı arkadaşını piknik tüpüyle yaralayan kişi gözaltına alındı

AA - İlker Gürel - Güncel
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Edirne'de tartıştığı arkadaşını piknik tüpüyle yaralayan kişi gözaltına alındı

Edirne'nin Keşan ilçesinde kavga ettiği arkadaşını piknik tüpüyle yaralayan kişi gözaltına alındı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde kavga ettiği arkadaşını piknik tüpüyle yaralayan kişi gözaltına alındı.

Bahçeköy köyünde iş yerini kapatmaya hazırlanan G.P. ile M.B. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrası M.B. piknik tüpüyle G.P'ye vurmaya başladı.

Fenalaşan G.P. ambulansla Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı. M.B. gözaltına alındı.

Kavga güvenlik kamerasına da yansıdı.

AA / İlker Gürel - Güncel

Edirne piknik kavga Keşan Güncel Haberler

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