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Edirne'de tarlada çıkan yangında 250 saman balyası yandı

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Karaağaç Mahallesi Bülbüladası mevkisinde bir tarlada saman balyalarının olduğu alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangında 20 dönümlük arazide bulunan 250 balya yandı.

Edirne'de bir tarlada çıkan yangında 250 saman balyası yandı.

Karaağaç Mahallesi Bülbüladası mevkisinde bir tarlada saman balyalarının olduğu alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangında 20 dönümlük arazide bulunan 250 balya yandı.

Kaynak: AA / Doğukan Vurgun - Güncel

İtfaiye Edirne Güncel Haberler

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