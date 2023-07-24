Edirne'de tarlada çıkan yangında 250 saman balyası yandı

Karaağaç Mahallesi Bülbüladası mevkisinde bir tarlada saman balyalarının olduğu alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangında 20 dönümlük arazide bulunan 250 balya yandı.