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Edirne'de Tarlada Çıkan Yangında 20 Dönüm Buğday Yandı

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Edirne'nin Havsa ilçesine bağlı Oğulpaşa köyünde bir tarlada çıkan yangında 20 dönüm hasat edilmemiş buğday ve 10 dönüm anız alanı zarar gördü.

Edirne'de bir tarlada çıkan yangında 20 dönüm hasat edilmemiş buğday yandı.

Havsa ilçesine bağlı Oğulpaşa köyündeki buğday tarlasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Üreticilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından söndürülen yangında 20 dönüm buğday ekili alan zarar gördü.

Alevlerin sıçradığı 10 dönüm anız alanı da yangından etkilendi.

Kaynak: AA / Güncel

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