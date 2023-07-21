Edirne'de tarlada çıkan yangında 100 arı kovanı yandı

Edirne'de biçilmiş tarlada çıkan yangın sonucunda 100 arı kovanı ve 50'ye yakın saman balyası zarar gördü. Yangın, Edirne'nin Demirhanlı Köyü'nde meydana geldi ve itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Arıcılar ve itfaiyecilerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.