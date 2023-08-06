Edirne'de Tarlada Çıkan Anız Yangını Söndürüldü

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde çıkan anız yangını, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın, tarladaki saman balyalarına sıçramış ve şehir merkezi dışındaki Katı Atık Depolama Tesisine kadar ulaşmıştı.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde tarlada çıkan anız yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yeni çevre yolu mevkiindeki bir tarlada anız yangını çıktı. Kısa sürede yangın, tarladaki saman balyalarına sardı. Şiddetli rüzgar sebebiyle büyüyen yangın kısa sürede şehir merkezi dışında bulunan Katı Atık Depolama Tesisine sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan müdahale ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. - EDİRNE