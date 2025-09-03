Edirne'de Tarıma Dayalı Süt İhtisas OSB Kurulacak

Edirne İl Genel Meclisinin eylül ayı toplantıları sürüyor.

Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Onur Yalçın Toptaş, Demirhanlı Tarıma Dayalı Süt İhtisas OSB kuruluşu hakkında sunum yaptı.

İl Genel Meclisi Başkanı Çiğdem Gegeoğlu, sunumun ardından yaptığı konuşmada Edirne'nin tarım ve hayvancılık şehri olduğunu söyledi.

Gegeoğlu, kentte hayvancılığa yönelik yeni yatırımların yapıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Hastalıklardan ari bölge ilan edilmesi ve burada damızlık düve yetiştirilmesi çok önemli. Bu konuyla ilgili ticaret borsamız, ticaret odamız, damızlık birliğimiz, ziraat odalarımız, KÖYKOP ve İl Özel İdaresinin de dahil olduğu çalışmalar yürütülüyor. Edirne'de Damızlık ve Süt Birliği kapsamında organize sanayi kurulmasına yönelik hazırlıklar devam ediyor. En doğru bilgiyi Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerinden aldık, teşekkür ediyoruz." dedi.