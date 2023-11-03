Edirne'de düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında tarihi eser olduğu değerlendirilen 709 obje ele geçirildi.

Edirne'de tarihi nitelikte olduğu değerlendirilen 709 obje ele geçirildi

Edirne'de düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında tarihi eser olduğu değerlendirilen 709 obje ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık olaylarının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, Havsa Yeni Mahalle'de şüpheliler S.B. ve İ.Y'nin bulunduğu otomobil durduruldu. Otomobilde tarihi eser olduğu değerlendirilen 695 obje bulundu.

Keşan'da da çeşitli suçlardan aranan M.K, Yenimescit Mahallesi'nde durduruldu. Şüphelinin üst aramasında tarihi eser niteliğinde 14 obje ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.