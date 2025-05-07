Edirne'de Tarihi Köprüye Çarpan Araçta Sürücü Yaralandı
Edirne'de B.K. yönetimindeki otomobil, Saraçhane Köprüsü'nün bariyerlerine çarparak kaza yaptı. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Edirne'de bir otomobilin tarihi köprünün bariyerlerine çarpması sonucu sürücü yaralandı.
B.K'nın kullandığı 22 AAP 021 plakalı otomobil, tarihi Saraçhane Köprüsü'nün bariyerlerine çarptı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralanan sürücü ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Otomobil, çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı.
Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel