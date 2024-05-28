Edirne'de tarihi köprüden tarlaya düşen kamyonetin sürücüsü yaralandı
Edirne'de Tarihi Saraçhane Köprüsü'nde kontrolden çıkan kamyonet tarlaya düştü. Sürücü hafif yaralandı ve tedaviyi kabul etmedi. Alkollü olduğu belirlenen sürücünün ehliyetine el konuldu ve para cezası uygulandı. Sürücünün babası ise olay yerinde gözyaşlarına boğuldu.
Edirne'de tarihi köprüden tarlaya düşen kamyonetin sürücüsü yaralandı.
C.A'nın kullandığı 22 ACV 286 plakalı kamyonet Tarihi Saraçhane Köprüsü'nde kontrolden çıkıp tarlaya düştü.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kendi imkanlarıyla araçtan çıkan hafif yaralı sürücü, tedaviyi kabul etmedi.
Polis ekiplerinin kontrolünde 3.08 promil alkollü olduğu belirlenen sürücünün ehliyetine el konuldu.
Sürücüye trafik kuralları ihlali ve köprüye zarar vermekten para cezası uygulandı.
Olay yerinde gelen sürücünün babası ise gözyaşlarını tutamadı.
C.A, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.