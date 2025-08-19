Edirne'de Tarihi Havlucular Hanı ve Mezit Bey Hamamı'nın Restorasyonu Devam Ediyor

Edirne'de, Selimiye Meydanı'ndaki Havlucular Hanı ve Mezit Bey Hamamı'nda devam eden restorasyon çalışmaları, aslına uygun taş örme ve onarım işlemleri ile devam etmekte. Vali Yunus Sezer, çalışmaları yerinde inceledi ve restorasyonun kente değer katacağını belirtti.

Edirne'de Selimiye Meydanı'nda bulunan Havlucular Hanı ve Mezit Bey Hamamı'ndaki restorasyon çalışmaları sürüyor.

Osmanlı sancak beylerinden Mezit Bey tarafından 15. yüzyılda inşa ettirilen han ve hamamın ihyasına Vali Yunus Sezer'in talimatıyla geçen yıl şubat ayında başlandı.

Çalışmalar kapsamında han ve hamamın dış duvarlarındaki beton yapılar sökülüp yerine aslına uygun taş örme işlemi yapıldı.

Hamamın kubbeleri de beton yapılardan arındırıldı.

Yapıların duvarları aslına uygun şekilde restore edilirken han çatısının hasarlı bölümleri onarıldı.

Handaki bazı dükkanların restorasyonları bitirilirken kalan dükkanlar ile hamamdaki çalışmalar devam ediyor.

Vali Sezer, incelemede bulundu

Çalışmaları inceleyerek yetkililerden bilgi alan Sezer, gazetecilere, han ve hamamın restorasyonunu kısa sürede tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.

Selimiye Meydanı'nda yer alan han ve hamamın tarihi bir önemi olduğunu belirten Sezer, "Hepimizin gönlünde yer eden rahmetli Bahri Dinar ustamızın da iş yerinin bulunduğu Havlucular Hanı ve Mezit Bey Hamamı'nda çalışmalar devam ediyor. Edirne'mize yakışan bir hana inşallah dükkanlarla kavuşacağız." dedi.

Sezer, restorasyon çalışmalarının Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının destekleriyle yapıldığını ifade etti.

Tarihi yapıların restorasyonunun kente değer kattığını anlatan Sezer, "Selimiye Camisi restore ediliyor. Han ve hamamın restorasyonuyla bütünlük olacak. Eylül ayı sonu gibi çalışmalar bitmiş olacak. Orijinal olmayan daha sonra eklenti yapılan yerler aslına uygun yapıldı. Ecdadın bize bırakmış olduğu mirasa uygun şekilde tarihi yapılar hizmete girmiş olacak. Hayırlı olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

Sezer'e ziyaretinde Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk ve Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürü Yusuf Şamiloğlu da eşlik etti.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
