Dün Avrupa bugün Anadolu! Eğitime ara verilen İstanbul için yeni uyarı

Eğitime ara verilen İstanbul için yeni uyarı
Trump ile görüşen Kral Abdullah'ın garip mimikleri dikkatlerden kaçmadı

Trump için sarf ettiği cümle de mimikleri de görüşmeye damga vurdu
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan gündem yaratacak Mansur Yavaş iddiası

Erdoğan'ın başdanışmanından gündem yaratacak Mansur Yavaş iddiası
3 yıl sonra gittiği evde üvey annesinin kemiklerini buldu

3 yıl sonra kapıyı açan ekipler kemikleriyle karşılaştı

Edirne'de Tarihi Güzergah: Akıncılar Yolu Restorasyonu

Edirne'de Tarihi Güzergah: Akıncılar Yolu Restorasyonu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne Valisi Yunus Sezer, kentin tarihi ve kültürel mirasını koruma adına 'Akıncılar yolu' güzergahının oluşturulacağını açıkladı. Bu projeyle birçok tarihi yapı ve alan restore edilecek.

Edirne Valisi Yunus Sezer, restorasyon çalışmaları kapsamında kentin tarihine uygun "Akıncılar yolu" güzergahı oluşturulacağını belirtti.

Kentin birçok noktasında kültürel hazinelerin korunması ve geleceğe aktarılması amacıyla başlatılan çalışmalar hız kesmeden sürüyor.

Vali Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yıl hızlı çalışarak Edirne'deki birçok sokağı ve caddeyi de restore etmek istediklerini dile getirdi.

Muradiye ve Selimiye camileri arasındaki yolun ve Muradiye Mevlevihanesi ihalesinin bu ay yapılacağını anlatan Sezer, "O cadde de Osmanlı'nın ilk gelip yerleştiği alandır, çok önemli bir yer. Taş odaların arka tarafları, onların tamamını elden geçireceğiz. Onunla ilgili projemiz bitti ve kuruldan da geçti. Eski Kunduracılar ve Terziler çarşılarının projeleri de kuruldan geçti, bu ay içerisinde ihalesini yapacağız." dedi.

Sezer, çok sayıda tarihi yapıya ev sahipliği yapan Edirne'nin her noktasına değer verdiklerini aktardı.

Tarihi yapılar arasındaki güzergahların da önemli olduğuna değinen Sezer, şunları kaydetti:

"Edirne'yi bir bütünsel olarak Gazi Mihal Hamamı, namazgah arası ve oradan da 2. Bayezid Külliyesi'ne kadar olan alanı projelendiriyoruz. Gazi Mihal'e uygun bir şekilde oraya da 'Akıcılar yolu' ismini vereceğiz. O alanda da koku, kahve ve peynir müzeleri yapacağız. İnşallah hepsini başlatıp inşaatlarını belli bir aşamaya getirmeyi planlıyoruz."

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
img

Yeni dizisindeki rolüne tepki yağıyor
img

"Yenerlerse cinsel organımı keserim" demişti! Korktuğu başına geldi
img

En çok şikayet edilen 3 bakanlık belli oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fındık Kurdu Berna 25 yaşında! Sahne aldığı mekanda görenler gözlerine inanamadı

Sahne aldığı mekanda görenler gözlerine inanamadı
Özlem Gürses'in ev hapsi cezası 52 gün sonra kaldırıldı

52 gün sonra gelen özgürlük! Yayında gözyaşlarına boğuldu
'Cinsel organımı keserim' demişti! Herkes Sergio Agüero'yu konuşuyor

"Yenerlerse cinsel organımı keserim" demişti! Korktuğu başına geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Malezya Başbakanı'ndan Togg içerisinde güldüren diyaloglar

Togg içerisindeki diyaloglar efsane
Kızını boğarak öldüren cani babanın ilk işi bu olmuş: Anne beni niye öldürdün

Kızını öldüren babanın ilk işi bu olmuş: Anne beni niye öldürdün
Olaylı maçın Danimarkalı VAR hakemi hakkında karar çıktı

Olaylı maçın Danimarkalı VAR'ı hakkında karar çıktı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.