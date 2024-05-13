Edirne'de tarihi eserler ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı

Edirne'de evinde tarihi eser olduğu değerlendirilen sikke ve süs eşyası ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli H.G'nin evinde arama yaptı.

Aramada tarihi eser olduğu değerlendirilen 290 sikke, 30 süs eşyası ve 2 obje ele geçirildi.

Şüpheli gözaltına alındı.