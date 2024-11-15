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Edirne'de Tarihi Eser Operasyonu: Kaçakçılar Yakalandı

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Edirne'de düzenlenen operasyonda jandarma, iki otomobilde kaçak olarak saklanan 142 gümüş ve bronz sikke ile çeşitli tarihi nesneler ele geçirdi. Otomobil sürücüleri gözaltına alındı.

Edirne'de düzenlenen tarihi eser operasyonunda iki otomobilde çok sayıda gümüş ve bronz sikke ele geçirildi.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk bölgesinde kaçakçılık olaylarının engellenmesine yönelik çalışmalara ara vermeden devam ediyor.

Bu kapsamda ekipler, 2 otomobili durdurdu. Araçlardaki aramada, 142 gümüş ve bronz sikke, 4 mermer ile 209 muhtelif obje ele geçirildi.

Otomobil sürücüleri gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel
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