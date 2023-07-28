Edirne'de Tarihi Eser Operasyonu: Çok Sayıda Sikke ve Objeye El Konuldu

Edirne'de Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, tarihi eser niteliğinde 237 sikke, 73 metal ve 175 taş obje, 16 yüzük ile 4 mühür ele geçirildi. Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

Edirne'de, tarihi eser niteliğinde çok sayıda sikke, obje, yüzük ve mühür ele geçirildi.

Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığını önleme kapsamında belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.

Yapılan aramada Roma ve Bizans dönemine tarihlendirilen 237 sikke, 73 metal ve 175 taş obje, 16 yüzük ile 4 mühür bulundu.

Dedektör de ele geçirilen evde bir şüpheli gözaltına alındı.