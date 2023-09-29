Edirne'de Tarihi Eser Operasyonu: 29 Obje Ele Geçirildi, 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

Edirne'de polis ekipleri tarafından durdurulan bir otomobilde yapılan aramada, tarihi eser olduğu değerlendirilen 29 obje ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne'de bir otomobilde polis ekiplerince tarihi eser olduğu değerlendirilen 29 obje ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri otomobili kent girişinde durdurdu.

Otomobilde ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramada tarihi niteliği olduğu değerlendirilen 29 obje ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.