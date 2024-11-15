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Edirne'de Tarihi Eser Kaçakçılığı: 355 Eser Ele Geçirildi

Edirne'de Tarihi Eser Kaçakçılığı: 355 Eser Ele Geçirildi
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Edirne'de jandarma, durdurduğu iki araçta 355 tarihi eser ele geçirirken, iki şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

EDİRNE'de jandarma tarafından durdurulan 2 araçta 355 tarihi eser ele geçilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez ilçede şüphe üzerine 2 aracı durdurdu. Araçlarda yapılan aramada 142 gümüş ve bronz sikke, 4 mermer eser ile tarihi eser niteliği taşıyan 209 çeşitli obje ele geçirildi. Jandarma 2 kişiyi gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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