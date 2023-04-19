Edirne'de tarihi çarşılarda bayram hareketliliği

Edirne'de Ramazan Bayramı öncesi, Osmanlı'dan miras çarşılarda bayram hareketliliği yaşanıyor.

Bayram alışverişi yapmak isteyen Edirnelilerin yanı sıra Batı Trakya'dan gelen soydaşlar, Alipaşa, Bedesten ve Selimiye Arastası çarşılarını doldurdu.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, AA muhabirine, yurt içinden bayram tatili için gelenlerin özellikle konaklama işletmelerinde yoğunluk oluşturduğunu söyledi.

Tarihi ve kültürel yapısıyla ön plana çıkan Edirne'de Ramazan Bayramı hareketliliği yaşandığını belirten Soytürk, şöyle konuştu:

"Esnafımız son hazırlıklarını yaptı. Müzelerimizde hazırlıklar tamamlandı. Bayram boyunca kentimizde yoğunluk bekliyoruz. Yiyecek içecek sektörümüz de bayramı hareketli geçirecek. Bulgaristan'dan ve Balkanlardan vatandaşlarımızın da şimdiden geldiğini görüyoruz. Bayramda yerli ve yabancı turistlerin daha da artacağını bekliyoruz. Tüm İslam aleminin bayramını şimdiden kutluyorum."

" Batı Trakya ve Balkanlar'dan gelenler var"

Edirne Tarihi Alipaşa Çarşısı Dernek Başkanı Yılmaz Sanış ise Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar nedeniyle buruk bir bayram geçireceklerini belirtti.

Bayram dolayısıyla tarihi çarşılardaki hareketliliğe değinen Sanış, "Vatandaşlar bayram alışverişlerine başladı. Bayram aslında çocuklara geliyor, herkes elinden geldiğince çocuklarına bir şeyler almaya çalışıyor. Yaşlılarına bir şeyler alıyorlar. Batı Trakya ve Balkanlar'dan bayram için gelen vatandaşlarımız var. Onlar da alışverişlerini tarihi çarşılardan yapıyorlar." dedi.

Sanış, İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutladı.