EDİRNE'DE TARİHİ AHŞAP BİNADA YANGIN Güncel Haberler EDİRNE'de Çavuşbey Mahallesi Selimiye Sokak'ta bulunan ahşap bir binada yangın çıktı. EDİRNE'de Çavuşbey Mahallesi Selimiye Sokak'ta bulunan ahşap bir binada yangın çıktı. Yıkılma tehlikesi bulunan tarihi bina, yangınla birlikte kullanılmaz hale geldi. Edirne'de Çavuşbey Mahallesi Selimiye Sokak'ta bulunan tarihi ahşap bir binada yangın çıktı. Nedeni bilinmeyen yangını fark eden mahalle sakinleri itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen Edirne Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kısa sürede yangını kontrol altına alan ekipler, ahşap binanın yok olmasını engellediler. Yangında binada maddi hasar meydana geldi. Ekipler, yangını söndürmelerinin ardından binada soğutma çalışması gerçekleştirdiler. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Edirne Güncel Haberler

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